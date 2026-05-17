Durante la gara delle 24 ore sul circuito del Nürburgring, la vettura Mercedes numero 80 ha superato la Lamborghini in una fase cruciale, portandosi in testa alla corsa. Tuttavia, a pochi minuti dalla fine, la Mercedes ha subito un guasto meccanico che ha causato il ritiro della vettura di Verstappen. La causa del problema è stata identificata in una componente meccanica che si è rotta, impedendo alla vettura di continuare la gara e consegnando così la vittoria alle altre concorrenti.

? Domande chiave Come ha fatto la Mercedes numero 80 a superare la Lamborghini?. Quale componente meccanico ha causato il ritiro della vettura di Verstappen?. Perché il team ha ordinato ai piloti di congelare le posizioni?. Cosa ha causato il contatto tra Verstappen e Maro Engel in pista?.? In Breve Vittoria Mercedes numero 80 con distacco di 1 minuto 18 secondi dalla Lamborghini.. Podio completato dalla Aston Martin numero 34 gestita da Mattia Drudi e compagni.. Guasto al semiasse posteriore destro della Mercedes numero 3 alla ventunesima ora.. Mercedes vince la corsa storica al Nurburgring dopo l'ultimo successo nel 2016.. Il guasto meccanico al semiasse della Mercedes numero 3 ha strappato la vittoria a Max Verstappen al Nurburgring 24 Hours, consegnando il successo alla vettura numero 80 del team Winward. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nurburgring 24h: guasto alla Mercedes strappa la vittoria a Verstappen

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