Roma, 14 febbraio 2026 – Caterina, 25 anni, si prepara a condividere la propria vita con il partner. Dopo aver deciso di vivere insieme, si interroga sulla necessità di stabilire regole per la convivenza. La coppia sta definendo alcuni accordi pratici e scegliendo come organizzare gli spazi comuni. La decisione di iniziare questa nuova fase rappresenta un passo importante per entrambi.

Roma, 14 febbraio 2026 – Ciao Caterina, ho 25 anni e sto per andare a convivere con il mio ragazzo. Stiamo insieme ormai da cinque anni e abbiamo avuto quasi da subito una relazione a distanza quindi è stata un po’ una scelta obligata perché non ce la facevo più a fare avanti e indietro tra Milano e Roma. È da un anno che sto lavorando per spostare la mia professione su Roma, essendo io libera professionista, sto riuscendo a farlo senza grandi problemi. Ormai sono amica dei suoi amici, facciamo gite nel weekend e viaggi tutti insieme. Mi capita di uscire anche da sola con il gruppo delle ragazze, sento proprio che sto costruendo la mia vita futura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’inizio di una nuova fase. Comincia la convivenza. È giusto mettere regole?

