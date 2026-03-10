Durante il fine settimana a Lahti, Francesco Cecon ha ottenuto i primi punti in Coppa del Mondo di salto con gli sci, segnando l'inizio di una nuova fase nella sua carriera. La sua performance ha portato a un risultato importante nel massimo circuito internazionale. Questo risultato rappresenta un passo avanti nella sua esperienza in questa disciplina.

Il fine settimana della Coppa del Mondo di salto con gli sci disputatosi a Lahti ha permesso a Francesco Cecon di marcare i primi punti della carriera nel massimo circuito. Il ventiquattrenne friulano, figlio d’arte, si è attestato al 24° posto nella seconda delle due gare tenute sul trampolino finlandese, fornendo un’impressione convincente. Non è stato un episodio, poiché l’azzurro ha saltato bene per l’intero weekend. Di conseguenza, ha attirato l’attenzione dei media polacchi. D’altronde, il cognome Cecon è particolarmente pregnante per quanto riguarda il salto con gli sci. Papà Roberto rimane il più grande saltatore italiano di sempre, avendo conseguito svariate affermazioni nel massimo circuito e due medaglie ai Mondiali di volo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, l’Alba di Francesco Cecon. I primi punti segnano l’inizio di una nuova carriera, nella quale bisogna credere

