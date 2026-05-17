nuovo piano nazionale aeroporti schiaffo del governo al galilei

Il nuovo piano nazionale per gli aeroporti non prevede investimenti specifici per l'intermodalità dell'aeroporto di Pisa, noto come Galilei. La costa toscana risulta tra le aree meno considerate dal Governo in questa pianificazione. La mancanza di risorse destinate allo sviluppo infrastrutturale della struttura aeroportuale ha suscitato reazioni di delusione tra gli operatori locali. La decisione si inserisce in un quadro più ampio di scelte strategiche a livello nazionale, che penalizzano le zone costiere toscane.

"Nessun investimento sull’intermodalità del Galilei. La costa toscana è tra le ultime priorità del Governo". A dirlo è Massimiliano Ghimenti, consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, che interviene dopo la presentazione a Roma del piano decennale del Ministero dei Trasporti. "Il nuovo Piano Nazionale Aeroporti 2026-2035", infatti, spiega Ghimenti: "penalizza pesantemente l’aeroporto Galilei di Pisa e l’intera economia della costa toscana tagliandolo fuori dagli investimenti". Secondo il consigliere regionale, il documento varato dal dicastero "non è lo strumento di sviluppo che ci si aspettava", ma rappresenterebbe "uno schiaffo" allo scalo pisano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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