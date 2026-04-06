Carburante finito all’aeroporto di Brindisi | scalo in difficoltà fino al 7 aprile Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara

All'aeroporto di Brindisi il rifornimento di carburante per gli aerei sarà sospeso fino alle 12 di domani, 7 aprile, causando disagi al traffico aereo. La mancanza di carburante ha portato a limitazioni anche negli scali di Reggio Calabria e Pescara, dove si sono registrate alcune difficoltà operative. La situazione si inserisce in un contesto di carenza di scorte che interessa diverse strutture aeroportuali in regione.

Disagi per il traffico aereo nello scalo pugliese dell’ aeroporto di Brindisi, dove il carburante per gli aerei non sarà disponibile almeno fino alle 12 di domani 7 aprile. A segnalarlo sono i Notam, i bollettini aeronautici ufficiali, aggiornati nelle ultime ore. Secondo quanto comunicato, le compagnie aeree sono invitate a pianificare i voli facendo rifornimento negli aeroporti di partenza, così da garantire autonomia anche per le tratte successive. Nello scalo brindisino restano infatti disponibili solo “quantità limitate” di carburante, riservate esclusivamente ai voli statali, alle operazioni di soccorso (Sar) e ai voli sanitari. La situazione di Brindisi si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà nella distribuzione del carburante in diversi aeroporti italiani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carburante finito all’aeroporto di Brindisi: scalo in difficoltà fino al 7 aprile. Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara Carburante finito all’aeroporto di Brindisi: scalo in difficoltà fino al 7 aprileDisagi per il traffico aereo nello scalo pugliese dell’aeroporto di Brindisi, dove il carburante per gli aerei non sarà disponibile almeno fino alle... Leggi anche: Aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei: «Fate rifornimento altrove». Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara Si parla di: Crisi dei carburanti, scatta il razionamento all'aeroporto Canova. Carburante ridotto all’aeroporto di Reggio Calabria, nessuna restrizione allo scalo di LameziaLamezia Terme - La crisi in Medio Oriente e le tensioni nel Golfo iniziano a far sentire i propri effetti concreti sul sistema dei trasporti nazionale e anche in Calabria. Tra gli aeroporti che in que ... lametino.it Voli, carburante esaurito all'aeroporto di Brindisi. Limitazioni anche a Reggio Calabria e PescaraLo scalo pugliese si aggiunge così a quelli di Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna, mentre quelli di Reggio Calabria e di Pescara si ritrovano rispettivamente con una quota massima di ... tg.la7.it