Nuovo aeroporto Cirillo | Reggio e la Calabria continuano a volare e a crescere
Oggi si è svolta l’inaugurazione della nuova aerostazione dell’Aeroporto dello Stretto, un’occasione che coinvolge Reggio Calabria, la Calabria e anche la Sicilia. Durante l’evento, un rappresentante ha affermato che questa apertura testimonia una scelta politica di credere nello sviluppo dello scalo. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità e operatori del settore, sottolineando l’importanza di questo investimento per il territorio. La nuova struttura è stata accolta con entusiasmo da chi lavora nel settore dei trasporti e del turismo.
“Un giorno importante per Reggio Calabria, per l’intera Calabria e anche per gli amici siciliani. L’inaugurazione della nuova aerostazione dell’Aeroporto dello Stretto rappresenta un risultato concreto, il segno di una visione politica che ha saputo credere in questo scalo quando, solo qualche. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Atterraggio all'aeroporto di Reggio Calabria(volo ryanair da Pisa)
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