Nuovo aeroporto Cirillo | Reggio e la Calabria continuano a volare e a crescere

Oggi si è svolta l’inaugurazione della nuova aerostazione dell’Aeroporto dello Stretto, un’occasione che coinvolge Reggio Calabria, la Calabria e anche la Sicilia. Durante l’evento, un rappresentante ha affermato che questa apertura testimonia una scelta politica di credere nello sviluppo dello scalo. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità e operatori del settore, sottolineando l’importanza di questo investimento per il territorio. La nuova struttura è stata accolta con entusiasmo da chi lavora nel settore dei trasporti e del turismo.

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