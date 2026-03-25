A Arezzo è stata adottata una nuova tecnica per la ricostruzione protesica del seno in casi di tumore al seno. Questa procedura mira a migliorare i risultati estetici e ridurre al minimo le complicanze post-operatorie nelle donne che devono sottoporsi all’intervento di asportazione del tumore. La tecnica rappresenta un'innovazione nel campo della chirurgia ricostruttiva mammaria.

Nove medici dall’Emilia Romagna e dalla Toscana stamani nella sala operatoria del San Donato per apprendere la tecnica impiegata dalla Breast Unit dell’ospedale di Arezzo Una tecnica innovativa per la ricostruzione protesica del seno in grado di offrire risultati estetici eccellenti e complicanze bassissime nelle donne sottoposte ad intervento per l’asportazione di un tumore. È quella che viene impiegata all’ospedale di Arezzo dalla dottoressa Diletta Maria Pierazzi, medico specialista in chirurgia plastica ricostruttiva della Breast Unit dell’ospedale aretino. Una tecnica che stamani ha portato nelle sale operatorie del San Donato nove medici chirurghi provenienti da alcune Breast Unit dell’Emilia Romagna e della Toscana per apprendere la tecnica utilizzata ad Arezzo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Tumore al seno, ad Arezzo una tecnica ricostruttiva innovativa

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