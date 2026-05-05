Un sostegno al sogno di diventare genitori | nuovi fondi per la procreazione assistita

Un nuovo finanziamento destinato alla procreazione assistita è stato annunciato, con l’obiettivo di favorire l’accesso alle tecniche di riproduzione assistita attraverso il sistema sanitario pubblico. La misura mira a ridurre le disparità di accesso e a garantire a più persone la possibilità di diventare genitori, indipendentemente dalla condizione economica. L’intervento si inserisce in un quadro di politiche volte a sostenere le esigenze riproduttive della popolazione.

LECCE – Il desiderio di stringere tra le braccia un figlio non deve essere un privilegio per pochi, ma un diritto supportato da una sanità pubblica efficiente e vicina ai cittadini. È con questo spirito che la Giunta regionale della Puglia ha dato il via libera a un piano di investimenti per il.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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