Nuovi colonialismi i partiti comunisti contro l’allargamento a est di Macron
Durante il summit “Africa Forward” organizzato all'inizio della settimana in Kenya, i partiti comunisti hanno espresso opposizione all'espansione a est proposta dal presidente francese. La discussione ha coinvolto diversi rappresentanti politici che hanno contestato le politiche di allargamento e le implicazioni per la sovranità dei paesi coinvolti. Non sono stati annunciati accordi o decisioni ufficiali, ma il dibattito si è concentrato sulle conseguenze di queste iniziative per le relazioni internazionali e le dinamiche di potere nella regione.
Kenya «Cooperazione? No, solo una mossa per salvare un impero morente». Arresti e proteste Kenya «Cooperazione? No, solo una mossa per salvare un impero morente». Arresti e proteste Obiettivo della piattaforma è elaborare una strategia comune contro quello che i partecipanti definiscono «l’imperialismo a guida statunitense e della Nato», considerato la principale minaccia alla sovranità dei popoli e alla pace globale. I punti chiave discussi a Nairobi sono stati una critica al «nuovo colonialismo verde» e ai contratti energetici tra Ue e Africa, è stata proposta un’analisi dell’impatto dell’insicurezza sulle rotte commerciali e sulla logistica dell’Africa orientale e avanzata una richiesta di sovranità economica per il Sud del mondo, con una forte opposizione alle politiche del Fondo monetario internazionale. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Anniversario della nascita del partito Comunista Italiano
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