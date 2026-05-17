Nuovi colonialismi i partiti comunisti contro l’allargamento a est di Macron

Durante il summit “Africa Forward” organizzato all'inizio della settimana in Kenya, i partiti comunisti hanno espresso opposizione all'espansione a est proposta dal presidente francese. La discussione ha coinvolto diversi rappresentanti politici che hanno contestato le politiche di allargamento e le implicazioni per la sovranità dei paesi coinvolti. Non sono stati annunciati accordi o decisioni ufficiali, ma il dibattito si è concentrato sulle conseguenze di queste iniziative per le relazioni internazionali e le dinamiche di potere nella regione.

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Kenya «Cooperazione? No, solo una mossa per salvare un impero morente». Arresti e proteste Kenya «Cooperazione? No, solo una mossa per salvare un impero morente». Arresti e proteste Obiettivo della piattaforma è elaborare una strategia comune contro quello che i partecipanti definiscono «l’imperialismo a guida statunitense e della Nato», considerato la principale minaccia alla sovranità dei popoli e alla pace globale. I punti chiave discussi a Nairobi sono stati una critica al «nuovo colonialismo verde» e ai contratti energetici tra Ue e Africa, è stata proposta un’analisi dell’impatto dell’insicurezza sulle rotte commerciali e sulla logistica dell’Africa orientale e avanzata una richiesta di sovranità economica per il Sud del mondo, con una forte opposizione alle politiche del Fondo monetario internazionale. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Nuovi colonialismi, i partiti comunisti contro l’allargamento a est di Macron ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Anniversario della nascita del partito Comunista Italiano Sullo stesso argomento Piano Macron per l’UE: nuovi fondi per difesa e IA senza nuovi debiti? Cosa sapere Macron propone ad Atene nuovi fondi europei per difesa e intelligenza artificiale. ProPal attaccano la Brigata Ebraica, comunisti contro radicali e due attivisti Anpi feritiDopo più di un'ora di contestazione dei movimenti proPal che hanno bloccato il corteo del 25 Aprile, la Brigata Ebraica scortata dalla polizia in...