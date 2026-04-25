Durante il corteo del 25 aprile a Milano, i movimenti proPal hanno tentato di bloccare la manifestazione, scatenando una lite con i membri della Brigata Ebraica. La polizia in assetto antisommossa è intervenuta per disperdere gli attivisti e ha accompagnato la brigata fuori dal percorso. Due persone coinvolte negli scontri, appartenenti all'Anpi, sono rimaste ferite durante gli scontri. La manifestazione si è svolta comunque nel rispetto della commemorazione della Liberazione.

Dopo più di un'ora di contestazione dei movimenti proPal che hanno bloccato il corteo del 25 Aprile, la Brigata Ebraica scortata dalla polizia in antisommossa ha dovuto abbandonare il corteo milanese che celebra la Liberazione dal nazifascismo. Nel caos e nella tensione di quegli istanti si levano cori, urla e insulti. Denuncia Emanuele Fiano, figlio di Nedo, ex prigioniero nel campo di sterminio di Auschwitz, un insulto antisemita partito da un manifestante al loro indirizzo: "Siete solo saponette mancate". Lo stesso Fiano descrive la cacciata della Brigata come "una sconfitta del senso della manifestazione, della libertà e della democrazia. Siamo stati espulsi perché manifestavamo per la libertà e per la pace.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - ProPal attaccano la Brigata Ebraica, comunisti contro radicali e due attivisti Anpi feriti

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