Nuovi aspirapolvere iRobot Roomba 2026 | più compatti più intelligenti più autonomi

iRobot ha annunciato la disponibilità della nuova serie di robot aspirapolvere Roomba 2026, caratterizzata da dimensioni più compatte rispetto ai modelli precedenti. I dispositivi sono progettati per muoversi facilmente in ambienti con spazi ridotti, mobili bassi e numerosi oggetti di uso quotidiano. La gamma include modelli che si distinguono per una maggiore autonomia e intelligenza, consentendo un funzionamento più efficiente in diversi tipi di abitazioni. L’azienda ha reso note le caratteristiche tecniche e le specifiche di ciascun modello.

iRobot ha presentato la sua nuova gamma di robot aspirapolvere Roomba 2026. I nuovi modelli sono ora più compatti e capaci di muoversi in ogni tipo di casa, anche quelle caratterizzate da spazi ridotti, mobili bassi e ambienti spesso pieni di oggetti di uso quotidiano. Alcuni modelli hanno. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TOP 5 Migliori Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Intelligente (2026) Quale Comprare

Sullo stesso argomento

Tecno presenta “KontrolON Automazione” al SaMoTer 2026: impianti più intelligenti e autonomiTecno, società benefit quotata su Euronext Growth Milan tra i principali player nel settore SustainTech, lancia sul mercato la nuova soluzione...

Palmiero: “Prestazione solida, più cattivi e più compatti”Dopo lo 0-0 tra Avellino e Juve Stabia, Luca Palmiero ha commentato la prestazione della squadra, evidenziando progressi difensivi e maggiore...

iRobot annuncia i nuovi Roomba 2026, più compatti e con aspirazione fino a 30.000 Pa dlvr.it/TSVYbf x.com

iRobot annuncia i nuovi Roomba 2026, più compatti e con aspirazione fino a 30.000 PaRoomba 115 Combo si affianca per impostazione al recente Roomba Mini e punta su una formula essenziale, con aspirazione, lavaggio e navigazione intelligente. È il modello destinato a chi cerca un ... macitynet.it

iRobot presenta 8 nuovi Roomba per il 2026: più compatti, più potenti e con lavaggio a 60°CiRobot annuncia la gamma Roomba 2026: più compatti, fino a 30.000 Pa, lavaggio con acqua calda e dock AutoWash. Prezzi da 249€ nella seconda metà dell'anno. smartworld.it