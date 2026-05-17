Nuovi aspirapolvere iRobot Roomba 2026 | più compatti più intelligenti più autonomi

Da today.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

iRobot ha annunciato la disponibilità della nuova serie di robot aspirapolvere Roomba 2026, caratterizzata da dimensioni più compatte rispetto ai modelli precedenti. I dispositivi sono progettati per muoversi facilmente in ambienti con spazi ridotti, mobili bassi e numerosi oggetti di uso quotidiano. La gamma include modelli che si distinguono per una maggiore autonomia e intelligenza, consentendo un funzionamento più efficiente in diversi tipi di abitazioni. L’azienda ha reso note le caratteristiche tecniche e le specifiche di ciascun modello.

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iRobot ha presentato la sua nuova gamma di robot aspirapolvere Roomba 2026. I nuovi modelli sono ora più compatti e capaci di muoversi in ogni tipo di casa, anche quelle caratterizzate da spazi ridotti, mobili bassi e ambienti spesso pieni di oggetti di uso quotidiano. Alcuni modelli hanno. 🔗 Leggi su Today.it

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