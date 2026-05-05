Tecno presenta KontrolON Automazione al SaMoTer 2026 | impianti più intelligenti e autonomi

Durante il SaMoTer 2026, Tecno ha annunciato il lancio di “KontrolON Automazione”, una nuova piattaforma destinata a digitalizzare gli impianti e monitorarne il funzionamento. La soluzione permette di intervenire automaticamente in presenza di anomalie, integrando i dati nel processo di gestione. Tecno è una società benefit quotata su Euronext Growth Milan e si occupa di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni.

Tecno, società benefit quotata su Euronext Growth Milan tra i principali player nel settore SustainTech, lancia sul mercato la nuova soluzione “KontrolON Automazione”, piattaforma che digitalizza gli impianti e interviene in caso di anomalie, rendendo il dato parte attiva del processo. La soluzione sarà presentata in occasione della fiera SaMoTer, salone internazionale triennale organizzato da Veronafiere, dedicato alle macchine per il movimento terra nel settore edilizia e costruzioni, in programma a Verona dal 6 al 9 maggio 2026. “ KontrolON Automazione ” è un sistema in grado di regolare automaticamente l’alimentazione degli impianti e monitorare le utenze per stabilizzare produzione e performance.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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