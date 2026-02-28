Palmiero | Prestazione solida più cattivi e più compatti

Dopo il pareggio a reti inviolate tra Avellino e Juve Stabia, Luca Palmiero ha commentato la partita sottolineando che la squadra ha mostrato miglioramenti in difesa e ha giocato con più determinazione e compattezza rispetto alle gare precedenti. La squadra si è presentata più aggressiva e organizzata, dimostrando una crescita nelle prestazioni collettive.

Dopo lo 0-0 tra Avellino e Juve Stabia, Luca Palmiero ha commentato la prestazione della squadra, evidenziando progressi difensivi e maggiore personalità in campo.«Buonasera. Sì, sono soddisfatto, anche se giocando in casa avremmo voluto portare a casa i tre punti», ha spiegato Palmiero.