Nuova ordinanza in arrivo stretta su degrado e accattonaggio

A Pordenone si avvicina l’adozione di una nuova ordinanza che mira a rafforzare le norme sul decoro urbano. Il sindaco ha predisposto un regolamento che integra e aggiorna le disposizioni precedenti, con l’intento di affrontare in modo più efficace problemi come il degrado e l’accattonaggio. La nuova normativa prevede regole più precise e condivise, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto della città e regolare comportamenti legati alla tutela dello spazio pubblico.

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