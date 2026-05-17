Nuova ordinanza in arrivo stretta su degrado e accattonaggio
A Pordenone si avvicina l’adozione di una nuova ordinanza che mira a rafforzare le norme sul decoro urbano. Il sindaco ha predisposto un regolamento che integra e aggiorna le disposizioni precedenti, con l’intento di affrontare in modo più efficace problemi come il degrado e l’accattonaggio. La nuova normativa prevede regole più precise e condivise, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto della città e regolare comportamenti legati alla tutela dello spazio pubblico.
Pordenone si prepara a dotarsi di un nuovo regolamento organico per il decoro urbano. Il sindaco Alessandro Basso ha infatti predisposto un’ordinanza che riunisce e rafforza norme già esistenti, introducendo anche alcune novità, con l’obiettivo di definire regole chiare e condivise per cittadini. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
STRETTA SUL DEGRADO: IN ARRIVO ORDINANZA E CONTROLLI PIÙ SEVERI PER LA SICUREZZA | 04/04/2026
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