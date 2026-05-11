Degrado in viale Don Morosini nuova stretta su controlli e decoro urbano

In viale Don Morosini si intensificano i controlli da parte della polizia locale e delle cooperative impegnate nei servizi sociali. La decisione arriva dopo che la zona è stata segnalata per problemi di degrado e abbandono. Le autorità hanno annunciato un aumento di presidi e interventi mirati a migliorare il decoro urbano e a garantire maggiore sicurezza. Nessun dettaglio sui tempi o sulle modalità specifiche delle operazioni.

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