Nicolosi regole e divieti contro il degrado | arriva una nuova ordinanza

A Nicolosi, nel quartiere di Latina, è stata adottata una nuova ordinanza che ripropone i divieti già stabiliti alcuni mesi fa. La misura mira a mantenere l’ordine pubblico e a contrastare il degrado nell’area. L’ordinanza specifica restrizioni e regole che devono essere rispettate, con l’obiettivo di prevenire comportamenti che possano compromettere la sicurezza e la vivibilità del quartiere.

Una nuova ordinanza per il quartiere Nicolosi di Latina, che reitera divieti di quella emessa alcuni mesi fa, per motivi di ordine pubblico. La sindaca del capoluogo pontino, Matilde Celentano, l’ha emessa, stabilendo misure urgenti per fronteggiare fenomeni di degrado urbano nel quartiere e nei.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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