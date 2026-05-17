Ci sarà l’area "Gelato Kids", l’area "Gelato Academy" e l’area "Gelato Carpigiani". Tutte riunite nell’area " Gelato Esperience ", allestita nel piazzale di fianco alla chiesa di San Giovanni Battista, nella centrale via Marconi. Queste alcune delle grandi novità della Festa del Gelato di Casalecchio che nel 2026 ritornerà dal 17 al 19 luglio prossimi nelle vie cittadine del centro e con una nuova gestione. Dopo il ritiro della Società Eventi che l’aveva gestita per venti edizioni di seguito, la festa passa nelle mani dirette dell’amministrazione comunale che, per la parte organizzativa, si avvale della collaborazione della Pro Loco Casalecchio Insieme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova formula e logo alla Festa del Gelato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La BABYSITTER PIÙ CATTIVA DEL MONDO al McDONALD… Kevin prepara la VENDETTA!(p.8)

Sullo stesso argomento

Tonitto 1939 presenta il Sorbetto DUO, la nuova linea che unisce la freschezza del sorbetto alla cremosità del gelatoTonitto 1939 accelera sul fronte dell’innovazione di prodotto e presenta per il 2026 la nuova linea del Sorbetto DUO, che nasce dall’evoluzione della...

Al via nel weekend la festa del gelato che "fa cantare l'Europa"AGI - Il 24 marzo si celebra in tutta Europa la Giornata Europea del Gelato Artigianale, l'unica giornata che il Parlamento Europeo abbia dedicato a...

Costi nascosti del bambino reddit