AGI - Il 24 marzo si celebra in tutta Europa la Giornata Europea del Gelato Artigianale, l'unica giornata che il Parlamento Europeo abbia dedicato a un alimento. Arrivata alla sua quattordicesima edizione, la Giornata ogni anno coinvolge migliaia di gelaterie, maestri gelatieri e appassionati per promuovere la cultura del gelato artigianale, il sapere artigiano e l' eccellenza gastronomica europea. La nuova edizione del Gelato Day contribuisce inoltre alla valorizzazione della cucina italiana e delle sue tradizioni alimentari, riconosciute dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale. Per l'edizione 2026 il Gelato Day... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Al via nel weekend la festa del gelato che "fa cantare l'Europa"

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