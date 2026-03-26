Nel 2026, Tonitto 1939 ha lanciato il Sorbetto DUO, una nuova linea di prodotti che combina la freschezza del sorbetto con la cremosità del gelato. La gamma rappresenta un’evoluzione della tradizione storica dell’azienda, con l’obiettivo di offrire un’alternativa innovativa nel settore dei prodotti congelati. La presentazione è avvenuta nel corso di un evento dedicato all’innovazione di prodotto dell’azienda.

Tonitto 1939 accelera sul fronte dell’innovazione di prodotto e presenta per il 2026 la nuova linea del Sorbetto DUO, che nasce dall’evoluzione della sua eccellenza storica. L’azienda ligure, leader in Italia per il sorbetto, per il gelato senza zuccheri aggiunti e per i gelati speciali come Vegan e High Protein, introduce infatti una soluzione che si inserisce nel percorso di sviluppo della linea Il Sorbetto e ne rappresenta una naturale estensione. Il concept del Sorbetto DUO si basa sull’integrazione di due componenti distinte, sorbetto e gelato, all’interno della stessa referenza, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di consumo più articolata rispetto alle proposte tradizionali. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Tonitto 1939 presenta il Sorbetto DUO, la nuova linea che unisce la freschezza del sorbetto alla cremosità del gelato

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