Cupra Formentor VZ5 | cinque cilindri 390 Cv e trazione integrale per il massimo divertimento

Da gazzetta.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna la versione più sportiva della Cupra Formentor: sulla nuova generazione debutta la VZ5, che conferma il cinque cilindri da 2,5 litri e 390 Cv di potenza derivato da quello montato sull'Audi RS3. Si conferma sportiva, coinvolgente e divertente da guidare, ma capace anche di svolgere il ruolo di auto da famiglia con ampio spazio per i passeggeri e un carattere che può essere anche docile nell'uso quotidiano. Come la precedente, anche questa VZ5 sarà un'edizione limitata, con 4mila esemplari previsti a un prezzo non ancora fissato, ma che dovrebbe superare i 75mila euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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