CUPRA ha annunciato l’arrivo di una nuova versione della Born elettrica prevista per maggio 2026, con un’autonomia di 631 km. Il modello, dotato di 326 CV, mira a migliorare le prestazioni e ridurre i tempi di ricarica rispetto ai modelli precedenti. Questa versione si presenta come un passo avanti nel segmento delle auto elettriche, con specifiche tecniche pensate per offrire maggiore autonomia e potenza.

? Cosa sapere CUPRA presenta la nuova Born elettrica con 631 km di autonomia per maggio 2026.. Il modello da 326 CV punta a superare i limiti di ricarica e prestazioni.. Con la produzione prevista per maggio 2026, la nuova CUPRA Born esclusivamente elettrica punta a ridefinire gli standard del segmento con un’autonomia che raggiunge i 631 km e prestazioni fino a 326 CV. Il marchio di Barcellona ha presentato l’evoluzione della sua compatta a zero emissioni, una vettura che dal 2021 ha superato le 170.000 unità vendute, introducendo ora un linguaggio estetico più aggressivo e soluzioni tecnologiche avanzate per la mobilità sostenibile. Evoluzione tecnica e nuove capacità di gestione energetica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova CUPRA Born: 631 km di autonomia e 326 CV per dominare l’elettrico

Cupra Born 2026, ancora più estrema nell'estetica e nelle performance

Notizie correlate

Nuova Cupra Born, tecnologia e autonomia fino a 600 km per la compatta elettrica – FOTO‹ › 1 / 5 cupra born ‹ › 2 / 5 cupra born ‹ › 3 / 5 cupra born ‹ › 4 / 5 cupra born ‹ › 5 / 5 cupra born Milano, Corso Como.

Leggi anche: Cupra Tavascan: la prova del Suv elettrico da 553 km di autonomia

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Cupra Born 2026: la prima prova della VZ da 326 CV, autonomia fino a 631 km e prezzi da 38.500 euro - VIDEO | Quattroruote.it; Cupra Born, dopo cinque anni ha raggiunto la maturità; CUPRA Born VZ: test a Madrid tra lifestyle e anima sportiva elettrica; Cupra Born, grinta sportiva per la rinnovata hatchback elettrica con potenze da 190 a 326 Cv.

Test drive internazionale della nuova Cupra Born 2026: il rame e la correnteCome la nuova CUPRA Born ha restituito alla guida elettrica qualcosa che non sapevamo di aver perso. Ci sono poche sensazioni più oneste dell’accelerazione. Non quella del tachimetro che sale, che è s ... timemagazine.it

CUPRA Born VZ: test a Madrid tra lifestyle e anima sportiva elettricaTest drive a Madrid della CUPRA Born VZ: design, prestazioni da 326 CV, autonomia fino a 631 km e prezzo. Scopri la nuova elettrica sportiva ... monzaindiretta.it

Prestazioni da sportiva, anima elettrica: la nuova Born cambia passo. La CUPRA Born 2026 evolve in modo profondo, con interventi su design, interni e tecnologia che la rendono più matura e completa. L’abitacolo fa un salto in avanti per qualità e usabilità, gr - facebook.com facebook

Nuova Cupra Raval, elettrica dal piglio sportivo: a partire da 26.000 euro x.com