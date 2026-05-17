Nuova Carta dei servizi assistenza integrata nell’Ambito sociale 17

È stata adottata una nuova Carta dei servizi dedicata all’Ambito sociale 17 dell’Unione montana Potenza Esino Musone. La carta definisce le modalità di assistenza integrata offerte ai cittadini nell’ambito delle attività sociali e di supporto. L’obiettivo è migliorare l’organizzazione e la qualità dei servizi forniti, garantendo una maggiore coerenza e trasparenza nelle prestazioni. La nuova documentazione entrerà in vigore immediatamente e sarà disponibile presso le sedi dell’ente e sui canali ufficiali.

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