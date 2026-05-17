Nuova Carta dei servizi assistenza integrata nell’Ambito sociale 17
È stata adottata una nuova Carta dei servizi dedicata all’Ambito sociale 17 dell’Unione montana Potenza Esino Musone. La carta definisce le modalità di assistenza integrata offerte ai cittadini nell’ambito delle attività sociali e di supporto. L’obiettivo è migliorare l’organizzazione e la qualità dei servizi forniti, garantendo una maggiore coerenza e trasparenza nelle prestazioni. La nuova documentazione entrerà in vigore immediatamente e sarà disponibile presso le sedi dell’ente e sui canali ufficiali.
Nuova Carta dei servizi per l’Ambito territoriale sociale 17 dell’Unione montana Potenza Esino Musone. È il risultato di una programmazione condivisa dei servizi che mira a valorizzare le specificità locali rafforzando il lavoro di rete tra istituzioni, enti del terzo settore e comunità al fine di garantire risposte coordinate, eque e integrate. "La Carta dei servizi – sottolinea Denis Cingolani, presidente dell’Unione Montana – è uno strumento di responsabilità: in un contesto sociale segnato da nuove fragilità, il welfare locale è chiamato a rinnovarsi, mettendo al centro la dignità delle persone e la costruzione di comunità solidali ". Il coordinatore dell’Ambito Valerio Valeriani ne evidenzia la natura operativa: "Questa Carta è uno strumento pensato per facilitare l’accesso ai servizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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