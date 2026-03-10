Inclusione sociale e lavoro | parte il progetto Verso Strade Nuove col Welfare nell’Ambito N17

È stato avviato nei giorni scorsi il progetto “Verso Strade Nuove col Welfare” nell’Ambito N17, dedicato a promuovere l'inclusione sociale e il lavoro. L'iniziativa coinvolge diverse organizzazioni e prevede interventi mirati per favorire l'inserimento di persone svantaggiate nel mercato del lavoro. La fase iniziale del progetto si concentra sulla definizione delle attività e sulla collaborazione tra enti coinvolti.

È stato avviato nei giorni scorsi il progetto " Verso Strade Nuove col Welfare ", iniziativa che porterà alla realizzazione del Centro Territoriale di Inclusione (CTI) nell'Ambito N17, che comprende i Comuni di Sant'Antimo, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e Casandrino. Il progetto è finanziato dalla Regione Campania con un investimento complessivo di 1.169.657,50 euro, destinato alla realizzazione delle attività del Centro Territoriale di Inclusione e al potenziamento dei servizi rivolti alle fasce più fragili della popolazione. L'iniziativa ha l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale, scolastica...