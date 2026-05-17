Nuova Audi Q9 | arriva il 29 luglio come sarà?
Il 29 luglio 2026 è prevista la presentazione della nuova Audi Q9, il SUV più grande e lussuoso mai realizzato dal marchio. La vettura sarà mostrata in modo ufficiale in quella data, mentre l’arrivo nelle concessionarie europee è pianificato tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. La Q9 rappresenta un modello di grande dimensione, con caratteristiche di alta gamma, che entrerà nel segmento dei SUV di fascia superiore. La produzione e la distribuzione sono state confermate per le prossime settimane.
L’Audi Q9 sarà il SUV più grande e lussuoso mai prodotto da Audi. La presentazione completa è attesa a fine luglio 2026 (molte fonti parlano del 28 o 29 luglio), mentre l’arrivo sul mercato europeo dovrebbe avvenire tra fine 2026 ed inizio 2027. Come sarà. Audi lo sta posizionando sopra la Q7, come rivale diretta di: BMW X7. Mercedes-Benz GLS. Range Rover. Cadillac Escalade. Dimensioni e impostazione. Sarà un SUV enorme: circa 5,3 metri di lunghezza. 3 file di sedili vere. configurazioni a 6 o 7 posti. terza fila molto più abitabile della Q7. bagagliaio da oltre 500 litri anche nella configurazione a 7 posti. focus forte su USA, Cina e Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Nuova Audi Q3 Sportback | L'Auto
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