Audi Q9 | il SUV più lussuoso dei quattro anelli

Audi si appresta a lanciare sul mercato il suo nuovo SUV, il più grande e raffinato mai prodotto dal marchio. La vettura si distingue per le dimensioni imponenti e le caratteristiche di alta gamma, rappresentando un passo avanti nella gamma di modelli del costruttore. La presentazione ufficiale è attesa nelle prossime settimane, con dettagli tecnici e immagini che mostrano un design ricercato e tecnologie all’avanguardia. Il modello si rivolge a clienti alla ricerca di un’auto di grandi dimensioni e di alto livello di comfort.

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(Adnkronos) – Audi si prepara a entrare in una nuova dimensione del lusso automobilistico con la futura Audi Q9, il SUV più grande e sofisticato mai realizzato dal marchio dei quattro anelli. Attesa nelle concessionarie italiane entro il quarto trimestre del 2026, la nuova ammiraglia punta tutto su spazio, comfort e digitalizzazione, trasformando l’abitacolo in un ambiente premium pensato per viaggiare e vivere l’auto in modo completamente diverso. Il debutto ufficiale della nuova Audi Q9 è fissato per il 29 luglio, ma la Casa dei Quattro Anelli ha già anticipato numerosi dettagli di un modello destinato a rappresentare il vertice dell’offerta SUV del marchio tedesco. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 2019 AUDI Q8 3.0 TFSI PREMIUM QUATTRO — LUXURY PERFORMANCE SUV Price: $22,995 Sullo stesso argomento Nuova Audi Q9 2026: mega suv in arrivo in autunnoL’Audi Q9 è destinata a diventare la nuova ammiraglia tra i SUV Audi, ma non sarà necessariamente l’ammiraglia assoluta del marchio. Audi Q9, l’ammiraglia che trasforma l’abitacolo in esperienza hi-tech – FOTOAudi ha parzialmente svelato la nuova Q9, il suv più grande mai realizzato dalla Casa dei quattro anelli, che si posizionerà al vertice della gamma... Audi Q9: il SUV più lussuoso dei quattro anelliAudi Q9 debutta con abitacolo lounge, sette posti, tetto panoramico adattivo e tecnologia premium per il SUV top di gamma ... adnkronos.com Audi ha svelato il suo nuovo concept di interni Q9Audi ha finalmente mostrato adeguatamente il suo nuovo concept di interni, che è pronto a debuttere nella costosa, esclusiva e lussuosa Q9. È destinato a diventare il SUV più grande che Audi abbia mai ... gamereactor.it