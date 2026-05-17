Nubi sparse al mattino ma sarà una domenica soleggiata

Per la giornata di domenica 17 maggio, il meteo a Bergamo prevede condizioni prevalentemente soleggiate, con alcune nubi sparse al mattino. Non sono previste precipitazioni nelle ore successive e il cielo dovrebbe rimanere sereno per buona parte della giornata. Le temperature saranno miti e il vento debole. La giornata si svolgerà senza particolari variazioni rispetto alle condizioni di questa mattina.

Il meteo a Bergamo per domenica 17 maggio ci riserva una giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2145m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Le previsioni sono di 3BMeteo. Dopo il meteo a Bergamo ecco le previsioni in Lombardia: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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1/2/2026: instabile sul basso Tirreno e al mattino sul settore ionico peninsulare.

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