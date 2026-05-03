A Modena il tempo rimane stabile con temperature che raggiungono i 26 gradi, accompagnate da un cielo in parte coperto da nuvole sparse. Nel pomeriggio, i venti cambieranno direzione tra la zona della città e i borghi circostanti. La sera è prevista una pulizia del cielo, con il cielo che si manterrà generalmente sereno. Le condizioni meteorologiche si manterranno quindi abbastanza tranquille nel corso della giornata.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i venti nel pomeriggio tra Modena e i borghi?. Quando inizierà la pulizia del cielo prevista per la serata?. Perché l'alta pressione influenzerà le attività all'aperto nei centri isolati?. Dove si concentreranno le schiarite tra la pianura e la costa?.? In Breve Minima di 12°C e zero termico a 2929 metri.. Venti da Sudovest al mattino e da Ovest-Nordovest nel pomeriggio.. Alta pressione favorisce attività all'aperto tra Modena e borghi locali.. Cielo sereno in serata su tutta la pianura emiliana e romagnola.. Lunedì 4 maggio il cielo sopra Modena mostrerà nubi sparse e schiarite, con temperature che toccheranno i 26°C in un contesto di stabilità climatica senza precipitazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo Modena: sole e 26°C tra nubi sparse e aria stabile

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