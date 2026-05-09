Salerno tutto pronto per Bimbimbici all' Istituto comprensivo ad indirizzo musicale Barra - Mari
Il prossimo 11 maggio si terrà presso l’Istituto comprensivo ad indirizzo musicale ‘Barra - Mari’ di Salerno la manifestazione Bimbimbici®. L’evento, organizzato nel plesso diretto dalla professoressa Maria Ida Chiumiento, prevede una giornata dedicata alla promozione della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. La manifestazione coinvolgerà studenti e partecipanti in attività che si svolgeranno all’interno e nei dintorni dell’istituto.
L’11 maggio 2026 si svolgerà presso l’Istituto comprensivo ad indirizzo musicale ‘Barra - Mari’ di Salerno diretto dalla dirigente scolastica, professoressa Maria Ida Chiumiento, la manifestazione Bimbimbici®, con una giornata dedicata alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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