Eurovision sbarca in Asia quest’anno la prima edizione | la finale sarà a Bangkok

Quest'anno l'Eurovision Song Contest si svolge per la prima volta in Asia, con la finale prevista a Bangkok. Dieci paesi hanno confermato la loro partecipazione, tra cui la Corea del Sud, nota per il suo K-pop, insieme a Filippine, Malesia e Laos. Questa edizione rappresenta un'iniziativa internazionale che porta il festival nel continente asiatico per la prima volta.

(Adnkronos) – L'Eurovision Song Contest lancia la sua prima edizione in Asia. Dieci Paesi tra cui la Corea del Sud, gigante del K-pop, le Filippine, la Malesia e il Laos sono hanno confermato la loro partecipazione. Secondo il sito web del concorso, che elenca gli Stati – che prima ospiteranno le proprie selezioni nazionali –. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Leggi anche: Trecate: quest'anno non sarà assegnato il premio donna dell'anno

Contenuti utili per approfondire

Discussioni sull' argomento L’Eurovision sbarca in Oriente: prima edizione a Bangkok nel 2026; Eurovision sbarca in Asia: Bangkok ospiterà la prima edizione nel 2026.

Eurovision sbarca in Asia, quest'anno la prima edizione: la finale sarà a BangkokL'Eurovision Song Contest lancia la sua prima edizione in Asia. Dieci Paesi tra cui la Corea del Sud, gigante del K-pop, le Filippine, la Malesia e il Laos sono hanno confermato la loro partecipazione ... adnkronos.com