Rifiuti a Novara cosa cambia per il 1° maggio | i quartieri dove la raccolta è sospesa

A Novara, i servizi di raccolta rifiuti subiranno variazioni venerdì 1° maggio. Alcuni quartieri non riceveranno il servizio in quella giornata, mentre altri manterranno le consuete modalità di raccolta. La sospensione riguarda specifiche zone della città, con dettagli disponibili sui canali ufficiali del Comune. La modifica si applica esclusivamente alla giornata di venerdì, senza influire sugli altri giorni della settimana.

Modifiche al calendario dei servizi di raccolta rifiuti a Novara nella giornata di venerdì 1° maggio.In occasione della festa dei lavoratori, come comunicato in una nota da Assa, verranno effettuati in modo regolare i servizi di raccolta dei rifiuti "non recuperabili" nei quartieri Pernate e.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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