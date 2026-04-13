Hanno smesso di picchiarlo solo da morto Il suo bambino gli teneva la mano e diceva papà alzati Così è morto Giacomo Bongiorni ucciso a Massa

Un uomo è deceduto dopo essere stato aggredito durante una sera in piazza a Massa. La sua compagna, presente al momento, ha riferito che l'aggressione si è protratta fino alla sua morte e che il bambino presente gli aveva tenuto la mano mentre chiedeva di alzarsi. La vicenda ha suscitato dolore tra le persone vicine alla vittima, e le autorità stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

Sara Tognocchi, compagna di Giacomo Bongiorni, l’uomo ucciso sabato sera in piazza Palma, a Massa, è stretta nel dolore. «Non riesco a dire nulla. Non so come fare. Voglio solo riaverlo tra le mie braccia. Dopo quello che è successo, io non so più nulla», racconta al Corriere della Sera. Lei era presente durante il pestaggio del suo compagno, che ha perso la vita solo per aver sgridato un gruppo di giovanissimi che stava lanciando delle bottiglie di vetro per strada. « A luglio ci saremmo sposati e saremmo andati assieme in una casa nuova», racconta la donna. E offre un’altra versione dei fatti al giornalista Simone Innocenti: « Non è vero che Giacomo è morto perché è caduto per terra dopo un cazzotto.🔗 Leggi su Open.online

La compagna di Giacomo Bongiorni, ucciso a Massa: “Hanno smesso di colpirlo solo quando è morto”Sara Tognocchi, compagna di Giacomo Bongiorni, l'uomo di 47 anni morto nella notte tra sabato e domenica a Massa dopo essere stato aggredito da...

Giacomo Bongiorni, chi sono i tre ragazzi accusati di omicidio: Eduard Alin e Ionut Alexandru e un minorenne. La compagna: «Hanno smesso di picchiarlo solo quando è morto»All'1 di notte erano nella centralissima piazza Felice Palma, a Massa, a lanciare bottiglie di vetro contro un negozio per puro divertimento.