Un uomo di 41 anni è stato condannato all'ergastolo per aver narcotizzato e gettato dalla strada un’ex compagna, madre di un bambino. La vittima è deceduta a causa delle ferite riportate dopo il volo dal cavalcavia. Il giudice ha riconosciuto l’accusa di omicidio volontario, stabilendo la condanna definitiva. Il padre della donna ha dichiarato che ora sua figlia può trovare pace e che si concentrano esclusivamente sul benessere del loro nipote.

Mentre Claudio, prima della sentenza aveva detto: «Credo nella sua innocenza, ma se dovessero giudicarlo colpevole, allora è giusto che sconti la sua pena». Si conclude così il primo grado del processo all'autotrasportatore bresciano accusato di aver ucciso l'ex compagna, rea di volerlo lasciare. Favero - come scrive il Corriere del Veneto - dovrà risarcire con 300mila euro proprio il figlio e con 50mila euro a testa Gino, Daniel e Federica Zanola, rispettivamente padre, fratello e sorella di Giada. Delusione per la difesa patrocinata da Cesare Vanzetti e Silvia Masiero, avvocati di Andrea Favero. «Faremo certamente ricorso in appello». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Narcotizzò e gettò Giada Zanola dal cavalcavia, ergastolo per Andrea Favero. Il padre della donna: «Mia figlia può finalmente riposare in pace e possiamo concentrare le nostre forze solo sul suo bambino»

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