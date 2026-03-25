Nella mattinata del 25 marzo, i carabinieri della provincia di Monza e della Brianza hanno eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone coinvolte in un traffico di droga. Le operazioni sono state condotte in diverse località della zona, con perquisizioni e sequestri di sostanze stupefacenti. Le indagini sono durate alcuni mesi e hanno portato all’arresto di numerosi soggetti ritenuti responsabili dell’attività illecita.

Seregno (Monza Brianza), 25 marzo 2026 - Sono scattate 13 ordinanze di custodia cautelare per l'inchiesta sul business della droga che aveva portato all'arresto di 6 persone e al sequestro di 4 chilogrammi e mezzo di cocaina, 13 chilogrammi e mezzo di hashish, 5 chilogrammi di marijuana e 65mila euro in contanti. Ad eseguire questa mattina il provvedimento giudiziario emesso dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Francesca Bianchetti sono stati i Carabinieri della Compagnia di Seregno, con il supporto dei reparti del Comando Provinciale di Monza Brianza, Belluno e Milano. Le accuse sono a vario titolo detenzione e cessione, anche in concorso, di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fiumi di droga in Brianza: 13 ordinanze cautelari dei carabinieri

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