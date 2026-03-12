Nel garage nascondeva fiumi di droga e una penna pistola artigianale clandestina

La Polizia di Milano ha arrestato un uomo di 39 anni con precedenti, trovato nel garage di casa con grandi quantità di droga e una penna pistola artigianale clandestina. Durante le operazioni di controllo, gli agenti hanno sequestrato sostanze stupefacenti e l’arma artigianale nascosta tra i beni personali. L’uomo è stato condotto in questura per ulteriori accertamenti e formalità di rito.

Milano – La Polizia di Stato a Milano ha arrestato un 39enne italiano, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Martedì pomeriggio, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova, nell'ambito di un'attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato in via Fratelli Zoia i l 39enne che, uscito da un esercizio commerciale, è salito a bordo di un'auto per poi dirigersi in via Carlo Marx ed entrare nell'area box di uno stabile. Cosa ha trovato la polizia nel garage. I poliziotti di piazza Venini hanno bloccato il 39enne all'interno del garage dove hanno subito notato un tavolino da lavoro con sopra un pezzo di hashish dal peso di circa 55 grammi, un involucro contenente 25,6 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.