Scenografia e ventimila spettatori all' Arechi | effetti speciali per la Salernitana nei playoff
Il 17 maggio alle 20, allo stadio Arechi, si svolgerà la partita tra la Salernitana e il Ravenna, con circa ventimila spettatori previsti. Prima dell’inizio, gli ultras della squadra prepareranno una scenografia particolare che coprirà buona parte dello stadio. Si tratta di effetti speciali realizzati per creare un’atmosfera suggestiva e visivamente impressionante. La presenza di questa scenografia sarà visibile all’interno dell’impianto durante tutto il match, che rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.
Gli ultras granata accoglieranno la Salernitana con una sontuosa scenografia che farà da sfondo e cartolina della partita contro il Ravenna, in programma allo stadio Arechi il 17 maggio alle ore 20. I bigliettiSugli spalti di via Allende ci saranno non meno di 20mila spettatori. E' in bilico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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