Scenografia e ventimila spettatori all' Arechi | effetti speciali per la Salernitana nei playoff

Il 17 maggio alle 20, allo stadio Arechi, si svolgerà la partita tra la Salernitana e il Ravenna, con circa ventimila spettatori previsti. Prima dell’inizio, gli ultras della squadra prepareranno una scenografia particolare che coprirà buona parte dello stadio. Si tratta di effetti speciali realizzati per creare un’atmosfera suggestiva e visivamente impressionante. La presenza di questa scenografia sarà visibile all’interno dell’impianto durante tutto il match, che rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

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