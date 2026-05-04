Prove generali di playoff | la Salernitana apre le porte dello stadio Arechi
La squadra di calcio ha annunciato una sessione di allenamento aperta al pubblico prevista per giovedì 7 maggio allo stadio Arechi. L'allenatore ha invitato i tifosi a partecipare in occasione delle prove generali in vista dei playoff. La seduta si svolgerà con le porte spalancate, offrendo ai sostenitori l’opportunità di assistere agli ultimi preparativi prima delle partite decisive.
Serse Cosmi chiama a raccolta i tifosi della Salernitana e fissa un allenamento congiunto a porte aperte, allo stadio Arechi, giovedì 7 maggio. In concomitanza con il sorteggio che assegnerà ai granata la sfidante del primo turno nazionale dei playoff, la squadra farà prove generali in campo.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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