Notizie dal mondo ASviS – 2026-2076 Dall’homo sapiens all’homo augmentatus | il nuovo libro di Futura Network sul futuro dell’essere umano

Il 15 maggio, al Salone del Libro di Torino, è stato presentato il nuovo libro di Futura Network intitolato “2026-2076. Dall’homo sapiens all’homo augmentatus”. Il volume analizza le trasformazioni previste per l’essere umano nel prossimo secolo, con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche e biomediche che potrebbero influenzare il suo sviluppo. Il responsabile scientifico dell’ASviS ha partecipato all’evento, sottolineando l’interesse della comunità scientifica e del pubblico per le tematiche trattate nel testo.

Il prof. Enrico Giovannini, Direttore Scientifico dell’ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile) segnala che venerdì 15 maggio, al Salone del Libro di Torino, è stato presentato il libro “2026-2076. Dall’homo sapiens all’homo augmentatus” è un nuovo libro di Futura Network sul futuro dell’essere umano, pubblicato nell’ambito del progetto “Ecosistema Futuro” che sintetizza gli articoli e le interviste della redazione e le risposte delle intelligenze artificiali sugli scenari dell’umanità nei prossimi cinquant’anni. Come si evolverà l’essere umano nei prossimi cinquant’anni? Come impiegheranno il tempo uomini e donne quando la produzione di beni es servizi sarà quasi completamente affidata alle macchine? E come evolveranno le relazioni sociali e i rapporti di genere? Queste sono le domande a cui prova a rispondere 2026-2076. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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