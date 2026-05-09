Da Homo Sapiens a Homo Inutilis?

L’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa sta rapidamente modificando il panorama digitale e le attività quotidiane. Mentre questa tecnologia si diffonde, si parla di un possibile impatto sulle capacità e sul ruolo degli esseri umani nel lavoro e nella società. La discussione si concentra su come le nuove applicazioni possano influenzare le competenze e le attività tradizionali, sollevando interrogativi sul futuro delle professioni e sulla relazione tra uomo e macchina.

L’irruzione della A. I. generativa ci sta, noi “homo sapiens”, mettendo all’angolo. Convenzionalmente si assegna una data – il 30 novembre 2022 – all’inizio di tale sconvolgimento, perché è il giorno in cui “Open AI” ha reso queste tecnologie accessibili a chiunque con una semplice chat, ChatGpt appunto. Ovviamente i tentativi e le prime sperimentazioni erano incominciati anni prima. Benché sia la A. I. generativa sia quella “normale siano solo macchine statistiche, prive di coscienza e di intenzionalità, capaci solo di imitazione e di simulazione, esse stanno erodendo i nostri poteri, le nostre libertà, sconquassano l’economia, la produzione, il lavoro, la finanza, le relazioni tra gli esseri umani, le istituzioni, il diritto e, persino, il modo di fare la guerra.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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