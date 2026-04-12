Recenti scoperte archeologiche nella Tinshemet Cave hanno portato alla luce prove che collegano direttamente Neanderthal e Homo sapiens. I ricercatori hanno analizzato resti e reperti che indicano un’interazione tra le due specie, suggerendo che non si siano semplicemente sovrapposte nel tempo, ma abbiano condiviso momenti e ambienti. Questa scoperta modifica le idee precedenti sulla storia dell’evoluzione umana e sulle modalità di rapporto tra le due specie.

Una scoperta archeologica sta rivoluzionando ciò che sappiamo sulle origini dell’umanità. I nuovi studi condotti nella Tinshemet Cave suggeriscono che Neanderthal e Homo sapiens non solo abbiano convissuto, ma abbiano anche collaborato e condiviso conoscenze. Un’ipotesi che ribalta la visione tradizionale, secondo cui queste popolazioni sarebbero rimaste separate e in competizione. La grotta di Tinshemet, situata nel centro di Israele, ha restituito una quantità eccezionale di reperti archeologici e resti umani. Tra le scoperte più rilevanti ci sono diverse sepolture risalenti al Paleolitico medio, le prime rinvenute dopo oltre cinquant’anni. Questi ritrovamenti offrono uno sguardo diretto su come vivevano le prime comunità umane e su come trattavano i loro morti.🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - La storia dell’uomo cambia: scoperto il legame tra Neanderthal e Homo sapiens

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The Clash Between Neanderthals VS Homo Sapiens | Million Years Ago