Note per la salute a musica entra in corsia | l' Avis celebra i 90 anni con il concerto del Forte Trio
L'Avis ha celebrato i suoi 90 anni con un concerto del Forte Trio, portando la musica in ospedale. L'evento si è svolto in una struttura sanitaria, coinvolgendo i pazienti e il personale. L'iniziativa ha avuto come obiettivo quello di portare momenti di serenità e di stimolare il benessere attraverso l’arte. La cerimonia ha rappresentato un modo per condividere il significato del dono e rafforzare il legame con la comunità locale.
Un anniversario che si trasforma in un abbraccio alla città, unendo il valore del dono alla bellezza dell'arte. L’Avis Comunale Forlì prosegue i festeggiamenti per il suo 90esimo anno di fondazione con un evento di caratura internazionale: il concerto “Note per la Salute”.L'appuntamento è fissato.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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