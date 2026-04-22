Note per la salute a musica entra in corsia | l' Avis celebra i 90 anni con il concerto del Forte Trio

L'Avis ha celebrato i suoi 90 anni con un concerto del Forte Trio, portando la musica in ospedale. L'evento si è svolto in una struttura sanitaria, coinvolgendo i pazienti e il personale. L'iniziativa ha avuto come obiettivo quello di portare momenti di serenità e di stimolare il benessere attraverso l’arte. La cerimonia ha rappresentato un modo per condividere il significato del dono e rafforzare il legame con la comunità locale.