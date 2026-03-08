Concerto di Pasqua con coro e orchestra Fabio da Bologna

Sabato 28 marzo alle 21:15 si terrà un concerto di Pasqua presso la Basilica di S., organizzato dall’Associazione Musicale Fabio da Bologna. L'evento vedrà protagonista un coro e un’orchestra che eseguiranno brani dedicati alla festività pasquale. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative musicali della città.

Sabato 28 marzo 2026 alle 21:15 avrà luogo il Concerto Di Pasqua organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S. Antonio da Padova a Bologna, Via Jacopo della Lana, 2, del Coro e Orchestra Fabio da Bologna, diretti dal M° Alessandra Mazzanti.Il concerto si aprirà con la grandiosa Messe solennelle in do diesis minore op. 16 di Louis Vierne per coro, 2 organi, ottoni e timpani. La Messe solennelle nasce per la Basilica di Notre-Dame dove un grande organo posto sulla tribuna sostituisce l'orchestra, ed il coro, posto molto lontano da esso, viene sostenuto da un organo di piccole dimensioni. All'organo Kim Fabbri e Giacomo Vignali.