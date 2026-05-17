Nordest il 20% dei commercianti colpito da furti e vandalismo

Nel Nordest, circa il 20% dei commercianti ha subito furti o atti di vandalismo negli ultimi mesi. I prodotti più frequentemente rubati sono articoli di abbigliamento, elettronica e alimentari. La contraffazione proveniente dalla Turchia rappresenta una minaccia per molti negozi, con alcuni che segnalano perdite significative nei loro ricavi a causa della vendita di prodotti falsificati. Le attività criminali colpiscono sia esercizi di piccole dimensioni che attività più strutturate, creando difficoltà nella gestione quotidiana.

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