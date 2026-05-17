Nordest il 20% dei commercianti colpito da furti e vandalismo
Nel Nordest, circa il 20% dei commercianti ha subito furti o atti di vandalismo negli ultimi mesi. I prodotti più frequentemente rubati sono articoli di abbigliamento, elettronica e alimentari. La contraffazione proveniente dalla Turchia rappresenta una minaccia per molti negozi, con alcuni che segnalano perdite significative nei loro ricavi a causa della vendita di prodotti falsificati. Le attività criminali colpiscono sia esercizi di piccole dimensioni che attività più strutturate, creando difficoltà nella gestione quotidiana.
? Domande chiave Quali prodotti vengono rubati più spesso dai ladri nelle botteghe?. Come influisce la contraffazione turca sui bilanci dei commercianti locali?. Perché il vuoto delle attività commerciali attira la microcriminalità?. Chi dovrebbe finanziare i nuovi sistemi di videosorveglianza nei quartieri?.? In Breve Il 66% delle imprese segnala danni da merce contraffatta proveniente dalla Turchia.. Il 75% dei commercianti chiede presidi stabili o poliziotti di quartiere.. Il 15% dei furti riguarda piccoli elettrodomestici e prodotti alcolici.. Il 90% degli imprenditori investe in videosorveglianza e sistemi antifurto privati.. Il venti... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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