Alle 16.30 nel centro di Modena, una Citroen C3 ha percorso l’isola pedonale, salendo sul marciapiede e dirigendosi verso i passanti. A bordo un uomo di 31 anni con origini marocchine ha falciato diversi pedoni, causando otto feriti. Dopo aver tentato la fuga, ha anche accoltellato un passante. Sul posto sono intervenuti immediatamente le forze dell’ordine e i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Due di loro risultano in condizioni gravissime.

Una passeggiata nel centro di Modena che si trasforma in un incubo. Sono le 16.30 quando una Citroen C3 corre all’impazzata nell’isola pedonale, sale sul marciapiede, sterza e punta direttamente i pedoni: ne travolge sette, prima di schiantarsi contro la vetrina di un negozio. Alla guida c’è Salim El Koudri, è armato di un coltello di 20 centimetri. Quando scende dall’auto colpisce un uomo che poi lo insegue e riesce a bloccarlo insieme ad altri quattro passanti. Il bilancio delle vittime è drammatico: quattro sono in gravi condizioni. Due di loro sono in pericolo di vita. L’accusa per lui è di strage e lesioni. «Non ha più le gambe!», grida una donna mentre corre a soccorrere le persone accasciate in terra, falciate dalla furia di El Koudri. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Auto sulla folla a Modena, 31enne (di origini marocchine) falcia i pedoni e tenta la fuga accoltellando un passante: 8 feriti, due gravissimi

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Auto sui pedoni a Modena, fermato l'autista: è un 31enne di origini marocchine

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