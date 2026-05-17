Durante il festival di Cannes 2026, un'attrice ha dichiarato di non essere interessata a partecipare a film che includono scene di violenza armata come pistole, fucili ed esplosioni. Ha spiegato di non sentirsi a suo agio nel interpretare ruoli di questo tipo e di preferire altri generi. Ha anche aggiunto di essere meno attratta da storie di tragedie, sottolineando che il mondo attraversa un periodo difficile. La sua posizione si basa sulla preferenza personale per ruoli più leggeri o diversi.

“Sono meno interessata alle tragedie. Viviamo in un mondo che sta attraversando un periodo difficile, non sono interessata a recitare in film che prevedono pistole, fucili, esplosioni. Non mi piace quando qualcuno viene ucciso. Non mi piacciono le isterie, e tutto ciò che alza la posta in gioco senza un vero sentimento sotto. Non saprei come interpretarlo e non vorrei nemmeno guardarlo”. È una presa di posizione netta e priva di compromessi quella tracciata da J ulianne Moore. Intervistata dal Corriere della Sera al Festival di Cannes, dove ha ricevuto il premio Women in Motion sostenuto da Kering, l’attrice sessantaquattrenne ha ripercorso le tappe della sua carriera e analizzato le dinamiche dell’industria cinematografica odierna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non voglio recitare in film con pistole, fucili ed esplosioni. Non saprei come interpretarlo e non vorrei nemmeno guardarlo”: la stoccata di Julianne Moore a Cannes 2026

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