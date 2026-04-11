Armi in casa scatta il maxi-controllo | migliaia di fucili e pistole sotto la lente

Nelle ultime settimane sono stati effettuati controlli approfonditi in molte abitazioni della provincia, con l’obiettivo di verificare la presenza di armi da fuoco. Sono stati ispezionati migliaia di immobili, concentrandosi su eventuali armi clandestine o non denunciate. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell’ordine in tutta l’area, con l’intento di garantire la sicurezza pubblica e rispettare le normative in vigore.

Un monitoraggio capillare, che ha passato al setaccio migliaia di abitazioni private da un capo all’altro della provincia. È l'esito della maxi-operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia, impegnati in un vasto piano di controllo sulla regolare detenzione di armi e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Monterotondo. Controlli dei Carabinieri per il rispetto delle norme su detenzione e porto di armi. Ritirati 6 fucili e 2 pistole. Consegnati all’Arma spontaneamente 4 fucili, 7 pistole e 300 munizioniCronache Cittadine MONTEROTONDO – La Compagnia Carabinieri di Monterotondo, negli ultimi 10 giorni, ha predisposto un servizio finalizzato alla...

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Più di un chilo di droga e armi finte in casa: arrestato a PaviaPAVIA - Mercoledì mattina la Squadra Mobile di Pavia ha arrestato detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un uomo di 58 anni, residente in ... radiogold.it

Droga, contanti e armi finte in casa Arrestato un 58enne dopo il blitzFucili e mitragliette, pistole e granate. In casa aveva quasi un arsenale da guerra il 58enne arrestato mercoledì mattina dagli agenti della squadra mobile di Pavia guidata dal commissario Andrea ... laprovinciapavese.gelocal.it

I carabinieri hanno verificato la corretta custodia di 27mila armi nell’ultimo trimestre. Gli illeciti hanno riguardato principalmente carenze di sicurezza - facebook.com facebook

Controlli sulle armi: 430 sequestri e ritiri e 80 persone denunciate x.com