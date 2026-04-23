A Cannes, l'attrice Julianne Moore riceverà il premio Women In Motion 2026 il 17 maggio, riconoscimento che celebra la forza delle donne nel cinema. La cerimonia si svolgerà durante il festival, e tra i premiati ci sarà anche Margherita Spampinato, che riceverà 50. L'evento si presenta come un'occasione per sottolineare l'importanza delle figure femminili nel settore cinematografico.

? Cosa sapere Julianne Moore riceverà il premio Women In Motion 2026 il 17 maggio a Cannes.. Margherita Spampinato otterrà 50.000 euro per il suo secondo progetto cinematografico.. Il 17 maggio prossimo, durante la 79a edizione del Festival di Cannes, Julianne Moore riceverà il premio Women In Motion 2026 consegnato da Kering e dall’organizzazione del festival stesso. Il riconoscimento, che dal 2015 celebra le professioniste capaci di influenzare il cinema e la società attraverso il proprio impegno, vedrà protagonista un’attrice che ha costruito una carriera caratterizzata da una profonda coerenza artistica. Insieme al tributo alla grande interprete, la cerimonia ufficiale dei Women In Motion Awards accoglierà anche Margherita Spampinato, vincitrice dell’Emerging Talent Award 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannes, Julianne Moore trionfa: il premio alla forza delle donne

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