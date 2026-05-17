Belén Rodriguez, nota showgirl e volto televisivo, ha condiviso la sua esperienza di vita in un’intervista trasmessa recentemente. La donna, single da due anni, ha raccontato i momenti difficili e le difficoltà incontrate nel percorso personale, lontano dai riflettori. Durante la conversazione, si è lasciata andare a confidenze, descrivendo un periodo in cui si è sentita smarrita e senza punti di riferimento. La chiacchierata si è svolta in un’atmosfera informale, tra ricordi e riflessioni sul passato.

Tra pentole fumanti e confidenze rubate al ritmo lento della cucina, Belén Rodriguez si è seduta nel salotto di È sempre mezzogiorno e ha fatto quello che raramente le capita in televisione: ha abbassato la guardia. Di fronte ad Antonella Clerici, la showgirl argentina ha raccontato una versione di sé lontana dall’immagine patinata che il pubblico italiano conosce da vent’anni, aprendosi come fa raramente. “ Due anni single ragazzi, un applauso, questo è un evento “, ha dichiarato Belén con quel mix di ironia e sincerità che la contraddistingue. La Clerici, con la sensibilità che la caratterizza, ha subito precisato: “ Ma per tua volontà, diciamo anche questo, perché sennò sembra che una come te da sola sia una cosa fuori dal normale “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Non si trova niente”: Belén single da due anni racconta cosa le è successo davvero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Belen confessa: Single da due anni, non si trova niente! Con i miei figli ho fatto un buon lavoro

Sullo stesso argomento

Belén Rodríguez rivela: "Sono single da due anni. Non si trova niente"Belén Rodríguez è spesso al centro del gossip, anche quando i flirt che le vengono attribuiti non sono altro che semplici amicizie.

Belén Rodriguez: «Sono single da due anni, non si trova niente. Ma non cerco un fidanzato. Con i miei figli credo di aver fatto un buon lavoro, Santiago è un nerd»Parlando con Antonella Clerici Belén ha poi spiegato che spesso c'è un profondo divario tra quello che appare in tv e la sua vera natura: «Quello che...

Belén Rodriguez: Sono single da due anni, non si trova niente. Ma non cerco un fidanzato. Con i miei figli credo di aver fatto un buon lavoro, Santiago è un nerdLa showgirl ha parlato della sua vita sentimentale ma anche dei figli Santiago e Luna Marì: Ho fatto un buon lavoro, sono educati, intelligenti e sensibili. Lei è un’esplosione di energia, lui è un n ... vanityfair.it

Belén Rodríguez rivela: Sono single da due anni. Non si trova nienteOspite di Antonella Clerici su Rai 1, la conduttrice argentina ha confermato di essere single da due anni e non star cercando un fidanzato. gazzetta.it