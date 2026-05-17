In un campionato caratterizzato da continui cambiamenti, il Napoli si trova con tre punti di vantaggio sulla quinta posizione, mentre il Como mantiene vive le speranze di qualificazione. I rossoneri sono chiamati a una reazione immediata per non perdere terreno in vista delle ultime giornate. La corsa alla Champions League coinvolge diverse squadre e si gioca su ogni dettaglio, tra analisi delle prestazioni, rischi e possibili svolte che potrebbero modificare gli equilibri in classifica.

Dai risultati delle ultime giornate le candidate forti ai tre posti Champions sembrerebbero Napoli, Juve e Roma. Conte non va a mille ma ha tre lunghezze sulla quinta, Spalletti e Gasperini corrono più dei concorrenti, le rivali sono alla portata. Il Como può ancora sognare dall’alto del suo gioco superiore e di un passato che non gli dà pressione. Chi rischia grosso è il Milan in crisi tecnica e societaria. Questo campionato, però, ha tutto tranne che continuità, quindi meglio non fare calcoli statistici. Le due giornate mancanti sono un vero thriller, dominato dalle inquadrature dell’orologio che scandisce il conto alla rovescia proprio come in “Mezzogiorno di fuoco”: film che è impossibile non evocare per la penultima giornata che comincia a un orario inedito, appunto le dodici, più da Mondiale americano che da Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non si scansa nessuno: analisi, pericoli e retroscena del mezzogiorno in cui ci si gioca la Champions

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