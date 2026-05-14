Nella giornata di oggi, la Prefettura di Roma ha revocato l’ordinanza precedentemente emessa che impediva lo svolgimento del derby in programma lunedì sera. La decisione è arrivata dopo aver preso atto delle richieste della Lega Serie A, che ha ottenuto il via libera per disputare l’incontro domenica a mezzogiorno. La partita tra le due squadre si terrà quindi nel fine settimana, con una modifica rispetto al calendario iniziale. La scena si svolge nel contesto di un dibattito più ampio sulle modalità di gestione degli eventi sportivi.

L’Italia è un Paese meraviglioso (ovviamente siamo sarcastici). La Prefettura di Roma ha ceduto alla Lega Serie A e ha ritirato l’ordinanza sul derby in programma lunedì sera. Chissà se avranno pesato le minacce degli gruppi organizzati della Roma. In Italia tutto è possibile, anche adeguarsi ai voleri della tifoseria organizzata. Non sarebbe certo la prima volta. Raggiunto l’accordo davanti all’Avvocatura dello Stato. Alle 12 di domenica si giocheranno anche Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Como-Parma. Genoa-Milan Rinviata di mezz’ora la finale di tennis. Lo scrive anche Gianluca Di Marzio su X: C’è la svolta! È arrivato l’ok della Prefettura, che ha accettato la proposta della Lega Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Assurdo all’italiana, la Prefettura cede alla Lega Serie A: si gioca domenica a mezzogiorno (anche Pisa-Napoli)

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