Nell’ambiente del centro storico di Cesena, si discute di come venga percepita la vita notturna. L’assessore locale ha affermato che, sebbene non si possa parlare di una vera e propria movida come in grandi città, questa situazione rappresenta una caratteristica della zona. La questione riguarda la presenza di attività e socialità notturna nel quartiere, ma non sono stati segnalati problemi o criticità specifiche legate a questa realtà.

Assessore Plumari, la movida a Cesena desta problemi? "A Cesena non abbiamo una movida paragonabile a quella di grandi città come Milano o Bologna, ma questo non è un limite secondo me, bensì una caratteristica. Il nostro centro storico vive di una socialità più diffusa, fatta di qualità, relazioni e luoghi accoglienti, soprattutto nei weekend o in occasione di eventi. La parola ‘movida’ spesso richiama eccessi: noi preferiamo parlare di ‘vita del centro storico’". Quali sono le regole? "Esistono regole chiare: il regolamento comunale sulle attività rumorose stabilisce che le iniziative con musica devono concludersi entro le 23 dalla domenica al giovedì e entro le 24 il venerdì e nei prefestivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Non chiamatela movida, è vita del centro storico"

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