Non chiamatela movida è vita del centro storico
Nell’ambiente del centro storico di Cesena, si discute di come venga percepita la vita notturna. L’assessore locale ha affermato che, sebbene non si possa parlare di una vera e propria movida come in grandi città, questa situazione rappresenta una caratteristica della zona. La questione riguarda la presenza di attività e socialità notturna nel quartiere, ma non sono stati segnalati problemi o criticità specifiche legate a questa realtà.
Assessore Plumari, la movida a Cesena desta problemi? "A Cesena non abbiamo una movida paragonabile a quella di grandi città come Milano o Bologna, ma questo non è un limite secondo me, bensì una caratteristica. Il nostro centro storico vive di una socialità più diffusa, fatta di qualità, relazioni e luoghi accoglienti, soprattutto nei weekend o in occasione di eventi. La parola ‘movida’ spesso richiama eccessi: noi preferiamo parlare di ‘vita del centro storico’". Quali sono le regole? "Esistono regole chiare: il regolamento comunale sulle attività rumorose stabilisce che le iniziative con musica devono concludersi entro le 23 dalla domenica al giovedì e entro le 24 il venerdì e nei prefestivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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